Kilo de carne de cochino cuesta más de 250 bolívares en mercados de Táchira

En diversas carnicerías del estado Táchira el precio del kilo de carne de cochino cuesta 260 bolívares soberanos, ante la escasez de carne de res en los locales del país.

Uno de los vendedores manifestó que no reciben carne desde hace un mes y “prefieren no matar reses”, porque el precio impuesto por el gobierno no es “sincero”, reseñó el Diario La Nación.

“Eso no es negocio. Nadie trabajar para obtener pérdidas, prefieren no sacrificar la res y la gente ante esta escasez come lo que sea, aunque sea poco”, explicó.

En los mercados de la entidad, la costilla de cochino la venden en BsS 240, la chuleta a BsS 260, el hueso del porcino lo ofertaban en BsS 150 y el lomito a BsS 260.

En ese sentido, en la mayoría de los establecimientos las vitrinas se encuentran vacías y la escasez de los rubros aumenta cada vez más.

