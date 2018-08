No se justifica uso del TAG si venden gasolina a precio internacional

Este viernes fueron activados tres puntos de censo automotor en la capital San Cristóbal. Entre las personas que acudieron al registro había confusión sobre la obligatoriedad de obtener el carnet de la patria para el empadronamiento de vehículos.

Cristóbal Carvajal, presidente del sindicato de taxistas del Táchira, dijo que quedó a libertad de cada agremiado someterse a la carnetización y censo.

"De lo que estamos seguro es que es un censo más de los muchos que han hecho. Tenemos los vehículos registrados como propietarios, estamos en el último censo que hicieron los militares y el censo del chip (TAG) Si el censo es para que el precio de la gasolina sea para todo el mundo por igual y valor internacional, imagino que será eliminado el chip porque no prestará ningún servicio", dijo Carvajal.

Señaló que a la fecha no está claro los beneficios con los que contarán los conductores a propósito del censo.

La situación del país también impactó al gremio de taxistas. Carvajal indicó que algunos no están laborando como tal porque no hay circulante y no tienen confianza en transferencias electrónicas.

"Muchos están sobreviviendo con la poquita gasolina que tienen. Y les sale más económico trabajar con la gasolina que dar vueltas para hacer un servicio. Las mismas autoridades lo saben: cuando se acaba la gasolinas hay que pagar de 7.000.000 por 20 litros de combustible y si es por transferencia, más 10.000.000" agregó.

En Táchira, el TAG asignado por Pdvsa a cada conductor permitía comprar gasolina a precio regulado. Pero había inconvenientes cuando el conductor agotaba su cupo mensual por lo que fueron activas las Estaciones Especiales Exclusivas (EEE) y la Estaciones de Servicio Alternativas (ESA). En ellas no se requiere el uso del TAG pero el litro de carburante vale de 300 a 330 bolivares es las ESA y 742 bolívares en las EEE.