Joven en Lara lamentó que no ha podido iniciar la universidad por crisis

Un joven de 19 años de edad denunció que no ha podido iniciar sus estudios en la Universidad Antonio José de Sucre, en el estado Lara, debido a las deficiencias en los servicios públicos.

"Dede hace dos años que me gradué de bachiller y no he podido iniciar mis estudios universitarios. Este año fue que pude inscribirme en la IUTAJS, pero no podré iniciar el período académico por los apagones que han afectado a la región y la falta de agua", expresó.

El joven indicó que había decidido salir del país debido a la crisis. Sin embargo, aseguró que Juan Guiadó, presidente interino de Venezuela, renovó la confianza de las personas desde que asumió las competencias del Ejecutivo nacional el 23 de enero pasado.

"Tengo mucho optimismo y mucha fe por la movilización que se realizará el próximo primero de mayo. Juan Guaidó nos renovó la esperanza que habíamos perdido. Nosotros habíamos caído en un punto en el que no creíamos en nada, ahora solo añoramos la salida de Nicolás Maduro del poder", señaló.

Guaidó tenía previsto para este domingo asistir a la concentración convocada en la Catedral de Barquisimeto para reencontrarse con los ciudadanos de la entidad. Sin embargo, el diputado Richard Blanco denunicó que Nicolás Maduro ha intentado sabotear la llegada del mandatario interino.