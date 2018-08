Iván Yáñez culpó al gobierno por inundaciones en Amazonas y Bolívar

Iván Yáñez, concejal de Cuidad Guayana, responsabilizó este lunes al gobierno por las inundaciones en el estado Bolívar, debido a la crecida del río Orinoco y Caroní.

“Es culpa de un gobierno que no sabe gerenciar una ciudad, de un gobierno que no se ocupa de aplicar el dragado correctamente por lo que hoy el río no tiene tanta fluidez en su salida al Atlántico”, dijo Yánez.

El concejal señaló que de 247 familias 119 están afectadas por la crecida del río. Destacó que Tito Oviedo, alcalde del municipio Caroní, no se ha pronunciado al respecto.

“Pareciera que Tito Olvido le tiene pánico a la gente humilde, que no quiere ensuciar sus zapatos y pantalones caros con el agua del río que ha inundado muchísimas casas. Su ausencia no tiene nombre y peor aún los emisarios que ha enviado, como Reyerbeth Ribas, lo que han venido es agredir y faltar el respeto a esta comunidad”, indicó.

Yáñez se comprometió a denunciar ante la Defensoría del Pueblo las situaciones “inhumanas” que viven las personas afectadas en la entidad.

