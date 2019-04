Iván Duque visitó a los niños venezolanos que se encuentran en Cúcuta

Iván Duque, presidente de Colombia, junto a Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, visitaron a los niños migrantes venezolanos que se mantienen en el Centro de Atención Transitoria al Migrante en la ciudad de Cúcuta.

El mandatario expresó a los menores de edad que son bienvenidos al territorio colombiano. "Dios los bendiga siempre", fue el mensaje de Duque a todos los infantes. Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta de ese país, también participó en la actividad con los niños y padres venezolanos.

El presidente colombiano aseguró que la búsqueda de un cambio de gobierno en Venezuela a través del aislamiento de Nicolás Maduro, es una "causa personal".

"Esa causa ha sido también una causa personal; desde hace mas de cinco años, cuando yo era senador de la República, presenté en el Congreso lo que fue una proposición para solicitar la liberación de los presos políticos, después denuncié a Nicolás Maduro en la Corte Penal Internacional con el apoyo de senadores de Colombia y de Chile, hoy ya tenemos nueve jefes de Estado apoyando esa causa", indicó Duque.

Pompeo viajó este domingo a Cúcuta, en la frontera con Venezuela, para evaluar los desafíos fronterizos y conocer el apoyo a los refugiados venezolanos, en medio de una gira por diferentes países de la región.

En el Centro de Atención Transitoria al Migrante (CATM), atendido por la Cancillería colombiana, la ONU y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Pompeo y Duque conversaron con venezolanos que han huído del país. El secretario de Estado firmó un mural de visitantes en el que escribió en inglés "Blessings to you all" (Bendiciones para todos).