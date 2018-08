Inició concentración de Frente Amplio contra medidas económicas de Maduro

Sectores de la oposición se concentraron este sábado, frente en la Plaza Brión de Chacaíto, para protestar en contra de las medidas económicas propuestas por el presidente Nicolás Maduro en los últimos días.

Un vocero estudiantil de la educación media rechazó los ajustes económicos realizados por el Ejecutivo y denunció la precaria situación de los bachilleres del país, así como destacó el alto costo de los uniformes y útiles escolares.

"¿Cómo van a hacer los bachilleres de primero a cuarto año para comprar uniformes? Si están por los cielos. Y si compran uniformes, cómo van a adquirir material estudiantil. Es imposible que una reconversión monetaria solucione los graves problemas económicos que sufre la nación", alertó el bachiller.

En consecuencia, el joven aseveró que el incremento de salario decretado por el mandatario nacional no solucionará la situación económica del país.

"Se dice que con los 1.800 BsS decretados por Maduro esto se va a solucionar. Yo les digo que eso es mentira. Los liceístas exigimos que se respete la voluntad del pueblo noble y desde aquí les daremos la cara por todos los sectores de la sociedad, porque estamos comprometidos con la voluntad popular y el futuro", declaró el estudiante durante la rueda de prensa.

Rene Cedillo, dirigente del partido Bandera Roja, llamó a la sociedad civil a la lucha, organización y unidad de los venezolanos.

"Es importante la lucha, la organización y la unidad, pero hay que tener una estrategia clara para poder luchar propiamente contra el régimen. Ese camino se logra es con rebelión. El llamado es a organizarnos, a movilizarnos y a rebelarnos", señaló Cedillo.

Por su parte, Juan Andrés Mejía, diputado a la Asamblea Nacional por el estado Miranda, expresó que, a su juicio, el enemigo del país es Nicolás Maduro, y llamó a la unidad y articulación de todos los factores de oposición.

"El enemigo es uno solo y es Nicolás Maduro. A nuestro pueblo de Venezuela, queremos decirle: Hoy nos alzamos en contra del paquetazo de Maduro. Empezamos a ver como la inflación se come el supuesto aumento salarial. El pasaje aumentó 1.000%. El gobierno vuelve a perseguir a la empresa privada, al comerciante y por la vía de la fuerza intentan regular los precios, cuando el problema es que aquí no se produce nada. Lo máximo que puede sacar una persona de un cajero automatico no llega a dos dólares", explicó.