El informe de OPS desestima epidemias extendidas en el país

La Sociedad Venezolana de Salud Pública, conjuntamente con la Alianza Venezolana por la Salud y la Red Defendamos la Epidemiología Nacional, consideraron que el informe de la Organización Panamericana de la Salud, presentado durante la 162º sesión del Comité Ejecutivo del organismo, que finalizó el viernes pasado en Washington, restó importancia y magnitud a las epidemias activas diseminadas en Venezuela, por lo cual expresaron la necesidad de que equipos de expertos y técnicos de la sociedad civil con el apoyo de organizaciones internacionales como la OPS y OMS, se incorporen sin demora para una aproximación a su abordaje.

“La tuberculosis, la malaria, el VIH-sida, la difteria, el sarampión y otras que pueden reemerger, requieren una aproximación especial y urgente; en estas condiciones el hecho de no disponer de tratamiento y de vacunas de forma oportuna y extendida (aunado a las débiles estrategias incorporadas por el gobierno con una orientación no basada en evidencias), genera un impacto negativo en la transmisibilidad (aumento del potencial de contagio), que explica porqué se mantienen cifras crecientes de casos y hasta ahora las acciones realizadas no han logrado el control de las epidemias. No basta seguir haciendo lo mismo que se ha hecho, estos problemas requieren de una aproximación más profunda, más extendida, más integral, donde deben incorporarse sin dilación equipos de expertos y técnicos de la sociedad civil con el apoyo de organizaciones”, expresaron los representantes de estas organizaciones no gubernamentales en un comunicado difundido ayer.

“Las enfermedades emergentes no han sido debidamente atendidas y la reemergencia de enfermedades infecciosas en forma de epidemias diseminadas (y no de ‘brotes’, como reiteradamente afirma el documento), enfermedades infecciosas prevenibles mediante vacunas que habían sido controladas, revela la ineficiencia de la vigilancia epidemiológica y la debilidad del programa nacional de inmunizaciones”, precisa el texto.

Aseguran que los datos revelados en el informe confirman una vez más “el acentuado deterioro de los indicadores de salud en Venezuela que hemos denunciado en numerosas oportunidades, a pesar de las restricciones arbitrarias de información epidemiológica y la censura aplicada de fuentes oficiales en los últimos 11 años”.

Llamaron la atención de que los retrocesos en las tasas de mortalidad materna y de las tasas de mortalidad infantil en los últimos cuatro años, son citados en el informe como motivos de preocupación que, por primera vez hace pública la OPS. No obstante, reconoce el informe la falta de información oficial, no plantea la prioridad de reanudar la publicación de los Boletines Epidemiológicos Semanales y de otros documentos que deben ser mostrados a los venezolanos.

Indicaron los médicos que el informe no hizo recomendaciones inmediatas al Consejo Directivo o a los Estados miembros, por lo que se pierden tres meses para actuar oportunamente sobre los problemas de salud que deben ser abordados inmediatamente.