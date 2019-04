Inestabilidad eléctrica dañó equipos en Hospital Central de San Cristóbal

Renny Cárdenas, director del Hospital Central de San Cristóbal, informó que la inestabilidad del fluido eléctrico en el estado Táchira causó daños a equipos del principal centro médico ubicado en el suroccidente del país.

“Esos picos, esas fluctuaciones nos están causando problemas en todos los equipos del hospital. Se han dañado los aparatos de aire acondicionado de sala de parto, en las áreas de Diálisis y el auditorio, en el retén algunas incubadoras y ventiladores, los ascensores, y ha habido daños en las cavas de la cocina”, especificó el directivo.

Indicó que este jueves no hubo servicio de Radiología a causa de la avería en el aire acondicionado de la sala, a causa de fluctuaciones de energía, el cual es imprescindible para que funcione el equipo de rayos X.

“Ese aparato de rayos X es el único que nos queda. El del piso 4 está inoperativo igualmente debido a la falta de aire acondicionado y repuestos que no tenemos”, dijo.

Cárdenas confesó que todos quienes allí trabajan “viven en constante estrés” a causa de las fallas eléctricas que dañan equipos. No tienen tampoco presupuesto para reparaciones que están dolarizadas y mucho menos reponerlos.

Relató que por el daño de una de las cavas de la cocina, acudieron a la empresa privada para conseguir algunos insumos para el equipo y estos fueron negados por no pagar de inmediato. “Había el dinero, pero sin luz no se podía hacer transferencias”, explicó.

El agua también

El directivo del centro médico señaló que el Hospital Central de San Cristóbal, que en promedio atiende 250 pacientes, tiene problemas de agua. El asunto también está vinculado a la electricidad.

“Cuando se va el agua y tenemos luz no podemos bombear el agua que va hacia los pisos porque a la planta se le quemó el transfer, que cuesta 3.000 dólares. Si no hay agua no se pueden esterilizar instrumentos ni hacer cirugías, ni lavar pisos y baños”, señaló Cárdenas.

El director aclaró que no han dejado de atender pacientes, pero por más que así lo deseen y tengan la disposición, la afectación de equipos no les permite trabajar.

“Así como está el servicio, si llega el paciente que requiere una incubadora, por ejemplo, tenemos que decirle que no hay”, aclaró.