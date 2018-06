IATA prevé que más aerolíneas pueden cesar operaciones en Venezuela

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo prevé que puede disminuir la ya exigua cantidad de líneas aéreas que aún vuelan al país, si empeora la situación. “No me sorprendería que se siga reduciendo el número de aerolíneas que operan en Venezuela, ya que las compañías van a mirar a donde puedan dar mejor utilidad a sus aviones y tripulantes y si ven que hay otros mercados, se van a ir”, afirmó Peter Cerdá, vicepresidente regional para las Américas de la IATA.

El directivo declaró a la agencia Efe que en el país solo operan 5 aerolíneas miembros de la IATA: Iberia, Air France, Air Europa, Copa y American Airlines. En 2014, había 24 líneas aéreas certificadas. Desde 2013 se ha perdido conexión directa con ciudades como Oporto, Funchal, Tenerife, Frankfurt, Roma, Milán, Toronto, Nueva York, Atlanta, Houston, Sao Paulo, Río de Janeiro, Quito, Ciudad de México, San Juan de Puerto Rico y Dallas.

Una de las razones es que el gobierno de Nicolás Maduro aún le adeuda 3,8 millardos de dólares a las líneas aéreas por concepto de repatriación de ingresos procedentes de la venta de billetes y otras actividades. El compromiso coloca a Venezuela en el primer lugar de los 5 principales mercados que retienen fondos de aerolíneas. Los otros cuatro países son Angola, Sudán, Bangladesh y Zimbabue.

“Dada la profundización de la crisis económica en Venezuela, parece poco probable una resolución a corto plazo. Pero nos sentimos alentados por los recientes acontecimientos en Nigeria y Angola, y esperamos que otros gobiernos también agilicen la devolución de los fondos bloqueados”, dijo Alexandre de Juniac, consejero delegado de la IATA, en un comunicado.

Pese a la contracción del mercado aéreo venezolano, la española Plus Ultra decidió iniciar operaciones en el país. Habilitó desde el 22 de mayo la ruta Caracas-Madrid en dos frecuencias semanales (martes y sábados).

El vicepresidente de la compañía, Julio Martínez, anunció que planean nuevos proyectos como la conexión con las Islas Canarias a partir de este mes.

“Desde la Avavit apoyamos las gestiones que pueda hacer el gobierno con aerolíneas internacionales para que podamos ofrecer sus servicios en el país”, señaló Nicola Furnari, presidente de la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo. Afirmó que el mercado nacional está muy deprimido porque las tarifas no permiten tener vuelos rentables y que la actividad ha disminuido considerablemente.

Otra compañía que anunció un posible proyecto con el país fue la aerolínea de bajo costo Viva Perú, que planea volar a Venezuela luego de que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones peruano le entregó una autorización para ofrecer el servicio de transporte aéreo internacional no regular de pasajeros, carga y correo en 21 países.

El titular de Avavit agregó que esperan ver materializadas esas intenciones por el bien de la conectividad en el país. “Un director del INAC comentó recientemente que también habrá un vuelo a Italia, probablemente sea con la línea aérea Estelar”.

