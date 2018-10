Hospital de Maracaibo mantiene cementerios de equipos médicos

Las instalaciones del Hospital Universitario de Maracaibo se encuentran repletas de camillas, incubadoras neonatales, unidades de cuidades intensivos y un extenso número de equipos médicos inservibles que son depositados en el área externa del centro médico.

“Hay cosas viejas que ya no tienen reparo y también hay muchas que no deberían tirarlas porque presentan desperfectos que se pueden corregir. Existen camillas arrumadas simplemente por una rueda dañada. Eso no es posible”, dijo una doctora que prefirió mantenerse en el anonimato reseñó Panorama.

El piso de traumatología y ortopedia también sirve como deposito para aparatos médicos que no tienen arreglo. Una enfermera reveló que algunas maquinas “les faltan piezas y no hay señales de que las compren porque, al reportarlo, responden que no hay suficiente dinero".

En el caso de los entes dependientes del IVSS, entre tres y cinco años pueden pasar para que Bienes Nacionales haga el control y acuda un camión a recoger lo que no funciona.

