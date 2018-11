Hospital de Coche fue desalojado por una explosión eléctrica

Zuleika Pérez, dirigente sindical del Hospital de Coche, informó que este jueves fue desalojado el Hospital Dr. Leopoldo Manrique Terrero por una explosión eléctrica dentro de sus instalaciones, ocasionada por un cortocircuito.

La dirigente explicó que se escucharon explosiones en un cable de alta tensión que se encuentra en las adyacencias del centro de salud, así lo informó Unión Radio.

“Llamaron a empleados de Corpoelec, quienes verificaron y notificaron que era algo interno del recinto, posteriormente, los empleados se fueron, siguieron las explosiones, que se hacían cada vez más fuertes; hasta que una muy fuerte comprometió al personal de historias médicas, quienes estaban prácticamente en el sótano, donde están los directorios, laboratorios y el área del cafetín”, comentó Pérez.

Pérez solicitó al director del centro que se ocupe del mantenimiento de las instalaciones. “Esos tableros no han sido sustituidos de hace 40 años, los aires acondicionados no funcionan. Por suerte la situación no pasó a mayores”.

