Hospital Central de San Cristóbal requiere insumos para área de quirófano

El Hospital Central de San Cristóbal requiere de implementos básicos para dar atención a los pacientes. Renny Cárdenas, director de la unidad asistencial, explicó que se necesitan anestésicos, anestesia e insumos para el área de quirófano.

“Eso es vital. Los anestésicos son productos extremadamente caros y es de uso diario, y todo lo que va implícito en el área de quirófano. A veces es difícil incluso conseguirlos en la ciudad. Recibimos donativos de la sociedad civil en cuanto a los gases. Todos los días se gasta jelcos, las agujas para anestesias peridurales, guantes, gorros y todo lo de un acto quirúrgico”, dijo Cárdenas.

Explicó que el Servicio Autónomo de Elaboraciones Farmacéuticas adscrito al ministerio de Salud, envía aportes mensualmente o no cada 30 días. Además, Cárdenas aseguró que las fallas de personal se deben porque se han ido del centro asistencial y del país a causa del bajo sueldo.

“Hay momentos en que tenemos y hay momentos en que no tenemos porque no es algo constante. No hay algo que esté coordinado pese a que pasamos una maqueta con todos los requerimientos del hospital, no se nos despacha con base a esa maqueta sino con base a la disponibilidad y la consideración de un tercero que está en el SEFAR. A veces envían cosas que no necesitamos o no son de urgencia”, señaló Cárdenas.

Ratificó que a diario deben precisar con qué cuentan o a quién acudir para solventar las necesidades. “Hemos tenido mucha ayuda a pesar de las vicisitudes y algunas quejas puntuales, en la mayoría se resuelven. Los que estamos acá en el hospital lo hacemos más por humanidad y amor a la profesión que por un beneficio económico”, agregó el director del hospital.

Cádenas calificó como un viacrusis la acción de un trabajador del área de la salud para movilizarse hasta hospital debido a la escasez de gasolina y transporte público.

De acuerdo con los protocolos establecidos, se requiere un enfermero por cama en las áreas de cuidado intensivo tanto pediátrico como de adultos, pero en el caso local hay un enfermero por cada tres camas con turnos de 12 o 24 horas.