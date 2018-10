En abandono el Hospital Central de San Cristóbal

El Hospital Central de San Cristóbal, ubicado en el estado Táchira, lo ha afectado la crisis del país y se aleja de lo que fue cuando lo inauguraron, la infraestructura se ha deteriorado y la cantidad de personal de salud ha disminuido.

Según trabajadores del hospital el servicio de cuidados intensivos funciona a medias, la electricidad falla en algunas partes del centro de salud, los familiares de quienes se encuentran ahí recluidos deben llevar ventiladores para refrescar a los pacientes. Además las salas de espera no cuentan con sillas para que los pacientes esperen para se atendidos, reseñó Crónica Uno.

“Estas camillas no tienen colchón y no se pueden ingresar pacientes si no hay colchón. Lamentablemente, no pueden limpiarse porque la máquina que los esteriliza está dañada. Esos colchones deben estar limpios y siempre hay pacientes que los contaminan con fluidos corporales”, dijo una de las camareras del recinto quien no quiso revelar su identidad.

En cuanto al traslado de los pacientes dentro de las instalaciones, se dificulta por la falla de los ascensores, por lo que el personal debe ingeniárselas para subir a los pacientes desde planta baja hasta los pisos superiores.

La alimentación de los pacientes también se ve afectada por la situación, duran días sin comer proteínas y a veces les dan carne de cerdo que es contraindicada para los pacientes con alguna patología. De resto ofrecen granos y aseguraron la gobernación del estado no aporta ni insumos ni ayuda económica.

Lea más en Crónica Uno.