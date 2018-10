Hombre se amarró a oficina de gas en Táchira por falta de suministro

Un hombre, identificado como Raúl Cárdenas, se amarró a la oficina principal del suministro de gas debido a la escasez del suministro del servicio en el municipio Bolíar del estado Táchira.

"El motivo por el cual yo me encuentro aquí es porque el barrio no tiene gas. ¿Cómo me van a decir que no hay gas?, si hay lo que pasa es que se lo están llevando hacia Colombia", dijo Cárdenas.

El hombre, con unas cadenas y un candado atado a la cintura, indicó que en otros lugares cercanos venden las bombonas de gas en 15.000 pesos.