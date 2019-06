La historia del hombre que afirma haber sido raptado por ovni en Tabio

A comienzos de los años 90, Luis Heberto Rodríguez, un campesino que cada mañana, sin falta, salía a ordeñar a sus vacas desapareció. Aquel día, cuentan los habitantes de Tabio, en Cundinamarca, todos se preguntaron por qué no se le había visto pasar por el pueblo como usualmente lo hacía todas las mañanas.

Al día siguiente, medios de todo el país registraron la aparición de un hombre, en ese entonces con 37 años de edad, en Pitalito, Huila, que decía que había sido raptado por una nave espacial. Era Luis Heberto. Desde entonces, Tabio no volvió a ser el mismo municipio tranquilo de otrora.

Diferentes noticieros y periódicos como EL TIEMPO, El Espacio y El Espectador publicaron la extraña historia. EL TIEMPO registró el hecho el 5 de abril de 1991 bajo el título ‘De Tenjo a Pitalito… en Ovni’, donde Rodríguez relataba lo que supuestamente había vivido en ese momento.

“Del aparato salía una luz muy fuerte que al enfocar a mi caballo fue perdiendo sus fuerzas hasta hincarse en el suelo. Luego fui introducido en una cabina de cristal, donde había tres seres con trajes plateados que me hicieron bajar los pantalones y me colocaron un vidrio en la espalda. Siempre que la luz se encendía, yo perdía el conocimiento y veía un túnel con muchas entradas, como si estuviera a bordo de un avión volando por escarpadas cordilleras”, se puede leer en la nota publicada por este medio.

La edición impresa de EL TIEMPO publicó la versión que daba Luis Heberto Rodríguez sobre su supuesta abducción Foto: EL TIEMPO

El testimonio hizo que los curiosos comenzaron a llegar a este municipio buscando vivir la misma experiencia de Luis Heberto. Sin embargo, la abducción (rapto por parte de seres de otra galaxia) es un tema del que aún dudan los expertos.

El antropólogo Esteban Cruz Niño señala que las historias de estos raptos místicos no son nuevos, pues desde la época de los antiguos griegos siempre se habló de los dioses que bajaban a la tierra para llevarse a las personas hasta el Olimpo.

Pese a que ufólogos (disciplina que estudia a los Ovnis) señalan que estos episodios de abducciones son comprobables, Niño explica que con el tiempo se descubrió que Heberto viajó en bus a Huila y todo fue un engaño.

De Luis Heberto no se supo más en el pueblo. Dicen que, tras asegurar que tenía poderes curativos, abrió un consultorio en Bogotá y algunos aseguran que murió en enero de 2018.

Lo cierto es que, pese a que se pudo demostrar tiempo después que Luis Heberto mentía, las personas continuaron visitando a Tabio con la ilusión de tener un encuentro con seres de otras galaxias, pues en la ciudad aún persisten las versiones de objetos extraños en el cielo.

Investigadores, curiosos y personas de todo el mundo han visitado este lugar, ubicado a 45 kilómetros de Bogotá, para conocer de cerca las historias de extraterrestres y platillos voladores.

El cerro Huaica

Tabio se encuentra ubicado en la provincia de Sabana Centro, sus calles, en su mayoría adornadas por adoquines, aún conservan un aspecto colonial y colorido. Es un lugar tranquilo, reconocido por su principal atractivo turístico: los Termales del Zipa, además de otras actividades como el senderismo.

Aunque algunos de sus cerca de 30.000 habitantes sostienen que nunca han visto un Ovni (Objeto Volador No Identificado), son mayoría los que dicen que en algún momento una luz extraña en el cielo captó su atención.

Uno de ellos es Cristian Orozco, de 27 años de edad, quien lleva 19 años viviendo en la zona. Este joven suele ser el guía de todos los curiosos que llegan a Tabio con ánimos de acampar y conocer el cerro Huaica, uno de los puntos de referencia del pueblo.

“Hay personas que dicen que han visto luces y objetos extraños en el cielo –señala Cristian–; puede ser verdad o mentira, lo que sí sé es que yo he tenido la oportunidad de verlos y sé que es real que estas cosas pasan aquí”.





Cristian Orozco, de 27 años de edad, es conocido en Tabio por trabajar como guía de las personas que quieren visitar el municipio| Foto: Edwin Romero / EL TIEMPO

Cuenta Cristian que hacia el año 2000 vio por primera vez una luz que brillaba intensamente sobre el cerro Huaica. La luz no se movía, solo daba vueltas sobre su propio eje. Subía y bajaba hasta que simplemente desapareció.

Tres meses después, cuando regresaba del colegio, Orozco asegura que vio una nave en el cielo. Sostiene que ya no le quedaron dudas de las visitas de estos seres al municipio, pues la luz del sol se reflejaba en el objeto que no se movía en ninguna dirección.

“El cielo estaba despejado ese día –recuerda Cristian–; la nave se quedó allí, quieta, por unos minutos y después se fue tan rápido que no pude seguirla con la mirada. Ese día supe que esto era real, que a Tabio llegaban estos seres del espacio”.

Los relatos de avistamientos

Al famoso cerro Huaica se llega tras dos horas y media de ascenso. En las formaciones rocosas que se divisan en su filo tienen los rostros de aquellos indígenas que habitaban en la zona.

Cuenta la leyenda que cuando Gonzalo Jiménez de Quesada se acercaba hacia el punto que hoy es Tabio, una gran cantidad de indígenas se lanzaron desde el cerro porque preferían morir por decisión propia que en manos de los invasores.

Sobre el mediodía, el cielo se encuentra despejado. Pocas nubes se forman en el cielo, pero el viento frío de los regulares 14 grados centígrados en Tabio no deja de soplar.

“El cerro tiene una energía diferente –cuenta Cristian–; como que te llena de vida. Hace algunos años tuve la oportunidad de traer hasta acá a una persona que tenía un georadar, lo primero que me confirmó es que hay cuevas en esta zona y que tal vez haya muchos objetos de los indígenas escondidos aquí, tal vez, por esa energía, seres de otros planetas se sienten atraídos”.

Según Ómar Carreño, secretario de Turismo de Tabio, solo a los termales del municipio llegan unas 90.000 personas al año. Aunque se muestra escéptico del tema, Carreño señala que muchos de los turistas que llegan al año al municipio lo hacen con la creencia de que van a encontrar a un ser de otro planeta.

“Eso funciona es por temporadas –indica el funcionario–; en los últimos años ha estado muy tranquilo respecto a ese tema de los avistamientos de naves espaciales. Nunca faltan las personas que dicen que vieron luces u objetos extraños en el cielo, pero no le puedo asegurar que sean extraterrestres”.

Carreño sostiene que nunca se ha pensado fomentar en Tabio el turismo de Ovnis, pues pese a la fama del municipio en este tema, no es algo que se pueda comprobar y se prefiere impulsar los lugares que ofrece el pueblo para sus visitantes.

Los habitantes del municipio sostienen que son muchas las personas de todos los rincones del país y hasta del mundo que llegan al año para acampar en el cerro Huaica y poder tener contacto con seres de otro planeta.

Algunos hasta han llegado a molestarse con los guías que ofrecen sus servicios, como Cristian, pues pasan la noche en la zona y no corren con la suerte de ver un ser de otra galaxia.

“La gente se ha enojado –señala Cristian–; pero no es algo que yo pueda controlar. He leído un poco sobre el tema y lo que dicen es que luego de una actividad constante, los extraterrestres no regresan por unos seis años”.

Una de las viviendas a las que llegan de forma constante personas interesadas en subir al cerro, es la casa de la familia Schmedling, fundadores de la Escuela Magia del Amor.

Enrique, de 74 años, asegura que aunque nunca han visto una nave espacial o a un ser de otro planeta confía en la existencia de estos seres superiores, pues “se sabe que estos seres mayores cuentan con naves que algún día podremos utilizar cuando alcancemos un estado de amor total”.

El cerro Huaica es uno de los puntos más visitados de Tabio, pues muchos llegan para acampar en la zona y poder ver a seres de otros planetas. Foto: Edwin Romero / EL TIEMPO

“Acá en Tabio han hablado de las cosas que han visto y les creemos –asegura Enrique–. Es algo lógico, hay sociedades superiores a la nuestra y la enseñanza es muy clara y sencilla: debemos alcanzar una superioridad a través del servicio hacia los demás y así podremos llegar a estar con esos seres. Ha habido muchos avistamientos sobre la peña de Huaica. Uno nunca los ve, esa gente sabe qué está pensando uno desde afuera y ellos se dejan ver cuando la persona necesita un cambio en su vida”.

Enrique asegura que su hermano Gerardo fue contactado por uno de esos seres superiores hace muchos años y la enseñanza que hoy predican es aquella que le fue confiada a través de un sueño.El gran campamento para el avistamiento de Ovnis que organizan los hermanos Schmedling se realiza entre agosto y septiembre de cada año.

Hasta escépticos

Hace 15 años, Carlos Andrés Chaparro es el bibliotecario de Tabio. Aunque este hombre de casi 1.90 de estatura asegura que no cree en seres de otro planeta, su historia es la más buscada por los curiosos.

A mediados de 2011, amigos de Carlos Andrés decidieron organizar una excursión al cerro Huaica. Él los acompañó y antes de llegar a la cima decidieron sacar una fotografía de los tres niños que iban en la caminata.

“En ese momento no me fijé en lo que salía en la foto –recuerda Carlos Andrés–; pero al llegar a la cima, unas personas me mostraron una foto que sacaron y era del lado opuesto de mi foto, entonces decidimos mirar y ahí estaba, es un objeto extraño, parece un avión, pero está muy cerca de la peña”.

La fotografía de Carlos Chaparro muestra una extraña sombra que podría ser un ovni, aunque él no cree en estas cosas Foto: Cortesía: Carlos Chaparro

Carlos Andrés asegura que son muchas las personas que aseguran haber visto objetos voladores, luces y hasta a los propios extraterrestres, sin embargo, pese a la foto que guarda y enseña sin problema a los curiosos, asegura no creer en la llegada de Ovnis a Tabio.

Aunque el pico de visitantes que se dio para la época no es el mismo en la actualidad, este lugar ubicado tan cerca de la capital del país guarda el misterio de ser uno de los puntos del mundo que han registrado la visita de Ovnis.

“Siempre llegan turistas interesados en este tema –señala el secretario de Turismo–; y no les puedo decir que no vengan por eso, pero tampoco les puedo decir que es algo real”.

En la tienda, la farmacia y los restaurantes muchos aseguran que alguna vez una luz que alumbró las montañas les llamó la atención. Otros hablan de ruidos en el cielo y hasta de contactos con naves espaciales.

Para Esteban Cruz, estos relatos de personas que han visto luces en el cielo y también hablan de ruidos extraños cerca de la peña de Huaica tienen una explicación lógica: la ubicación de Tabio hace parte de la zona que utilizan los aviones y los helicópteros para iniciar sus descensos hacia los aeropuertos de El Dorado y Guaymaral.

"Es como si Tabio fuera el separador de una autopista –señala Cruz–. El municipio está dentro de esa intersección, por eso la gente dice que ve objetos en el cielo. Podríamos decir que lo de esta población representa algo interesante, que es la construcción de un mito, existe una persona que dice ser llevada por una nave y todos empiezan a ver cosas".

Desde el cerro, la noche en Tabio parece de película. Cada estrella se puede ver como si estuviera al alcance de las manos. Pese a esta bella panorámica, una de las principales razones por las que la gente acampa en este punto es porque guardan la esperanza de ver algo que les confirme la presencia de un ser de otro planeta.