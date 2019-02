Más de cuatro venezolanos fueron heridos de perdigón en el rostro lo que les causó la pérdida de la visión en un ojo. Evaristo Guerrero, de 27 años de edad, relata que protestaba cuando un oficial del Estado se volteó y le disparó en el cara.

"Me vine a Colombia para apoyar el ingreso de la ayuda humanitaria. Queriamos ingresar los insumos por el puente de Ureña, pero los funcionarios de la Guardia Nacional lo impedian y empezaron a arremeter contra nosotros con perdigones, el disparo hizo que perdiera la visión de mi ojo", indicó Guerrero a El Nacional.

El oriundo del estado Táchira asegura que los médicos le han indicado que podría perder la vista por la magnitud de la lesión en su ojo. "Los doctores me van a operar mañana y me dicen que no me aferre, pero es posible que pierda la vista", reiteró.

José Manuel Olivares, diputado a la Asamblea Nacional (AN) en el exilio informó que hasta ahora hay 423 heridos producto de las protestas en los pasos fronterizos del país. Explicó que en su mayoría presentan traumatismo en el cráneo y abdomen por heridas de perdigón por parte de cuerpos de seguridad de Nicolás Maduro que reprimieron las manifestaciones en los pasos fronterizos.