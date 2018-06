“Mi hija está sufriendo con mucho dolor y no tengo los recursos”

“Mi hija está sufriendo con mucho dolor, un medicamento me cuesta cinco millones y no tengo los recursos”, fueron las palabras de Oneida Aguei, una mujer que le ha tocado luchar con su hija de 19 años y su nieto de tres luego de que ambos sufrieran quemaduras de segundo grado por una fuga de gas en su vivienda.

La mujer lleva 10 días en el hospital Uyapar, estado Bolívar, junto a su hija y nieto, aseguró que a la joven de 19 años solo le han hecho una limpieza y es la paciente que se encuentra más delicada por falta de tratamiento y antibióticos como la penicilina sulbactam.

“No tengo los recursos. Vendíamos chupetas, estamos solos y aquí no hay recursos, no hay nada, algunas enfermeras son las que me han ayudado mucho”, dijo Aguei al diario Correo del Caroní.

Otros familiares con pacientes en el recinto hospitalario, indicaron que hay fallas con las operaciones y mucha contaminación dentro del centro asistencial.

