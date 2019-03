Hermano de periodista asesinado pide que el caso no quede impune

Jesús Domínguez, hermano del periodista y disidente del chavismo, Alí Ramón Domínguez, de 26 años de edad, que murió en el Hospital de El Llanito a consecuencia de una golpiza que le dieron, pidió que se haga justicia y que el caso no quede impune. “Que no quede solo como noticia, que se llegue a la verdad. Que se haga justicia y que el caso no quede impune”, indicó.

La División contra homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) inició las investigaciones relacionadas con la muerte del comunicador social.

Domínguez llegó a Caracas procedente de Valle La Pascua, estado Guárico, el domingo pasado. Se enteró que su hermano menor estaba desaparecido cuando una hermana lo llamó para pedirle el número de la cédula de identidad del joven.

Al hacer la denuncia de la desaparición de Alí Ramón en la policía científica le recomendaron que visitara hospitales y así lo hizo. Cuando llegó al Hospital de El Llanito en la recepción le dijeron que no estaba recluido allí pero le sugirieron que fuese e la morgue de ese centro donde había dos cadáveres no identificados. Ninguno de los cuerpos era el de su hermano y continuó la búsqueda.

La tarde del martes pasado retornó a ese centro de salud donde le permitieron entrar y le indicaron que había un paciente que no tenía familia, que estaba allí desde la noche del jueves. Al verlo observó que Alí Ramón tenía un golpe en la boca y unos dientes partidos. Además se enteró que tenía traumatismo craneoencefálico debido a varios golpes que le dieron en la cabeza.

Se enteró que una comisión de Protección Civil lo recogió en la autopista Francisco Fajardo y lo llevó a ese hospital. El informe relacionado con este caso indica que a Alí Ramón Domínguez lo arrollaron.

“No tengo información de lo que pasó, pero está claro que no lo arrollaron”, dijo su hermano.

Jesús Domínguez explicó que no estuvo de acuerdo con la actuación política de su hermano y nunca le hizo comentarios de que hubiese sido amenazado. El cadáver será llevado al estado Trujillo para velarlo y sepultarlo.

La víctima era el menor de cinco hermanos y cumpliría hoy 27 años de edad. Trabajaba ayudando a su hermano que tiene 13 años vendiendo hortalizas en Guárico.

Alí Gómez, amigo y compañero de la Universidad Bolivariana, dijo que Domínguez recibió amenazas hace unos dos años cuando hizo denuncias sobre presuntos hechos de corrupción en esa casa de estudios y pidió la creación de una comisión de contraloría para investigar ese caso.

Fue agredido cuando varios hombres lo subieron a una camioneta, lo golpearon y luego lo bajaron del vehículo.

Días antes de su muerte, Alí Ramón Domínguez dijo a sus compañeros que si algo le llegaba a pasar mantuvieran la lucha por la democracia, expresó Gómez entre lágrimas.

Agregó que a su amigo no le habían entregado su título de Comunicador Social por cuestiones políticas.