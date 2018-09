Soraya El Achkar, ex secretaria ejecutiva del Consejo General de Policía, denunció este miércoles en su cuenta de Twitter a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) por "generar torturas e irrespetar la ley".

"¿Hasta cuando hay que tolerar que el FAES manche la digna mision de la PNB? ¿Hasta cuando hay que aguantar la impunidad con el FAES? Todos los procedimientos irregulares fuera de la ley", expresó El Achkar.

La ex secretaria ejecutiva indicó que "volvieron los tiempos" en que los grupos especiales ejecutaban, robaban y amenazaban a los familiares de los asesiandos.

"La seguridad no se puede garantizar a fuerza de acciones ilegales y promoviendo la impunidad. El FAES no garantiza seguridad", concluyó.

