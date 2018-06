Han fallecido 22 niños con cáncer en Carabobo durante 2018

Un total de 22 niños han fallecido por la falta de medicamentos para tratar el cáncer, así lo informó, Virginia Segovia de Bolívar, presidente de la Fundación de Ayuda del Niño con Cáncer de Carabobo (Fundanica).

“La situación de este año es dramática. No hay medicinas, no hay quimioterapia, no hay antibiótico. Nuestros niños están muriendo. Este año tenemos 22 niños fallecidos y tenemos 10 con su vida en peligro”, aseguró, reseñó El Carabobeño.

En 2017 fallecieron 58 niños de los 120 que atendieron en Fundanica.

“Hacemos un llamado al gobierno nacional a que atienda las necesidades de los niños. No pueden quedarse callados ante tanto drama y tanta muerte. Ningún niño debe fallecer en el amanecer de su vida”, indicó Segovia de Bolívar.

Con información de El Carabobeño.