Hacer un trámite en el Saime, un caos para los venezolanos

Los venezolanos que desean obtener su pasaporte deben dormir a los alrededores del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) deben hacer dos colas: Una para garantizar un número y otra, al día siguiente, para ser atendidos.

Los ciudadanos pasan la noche en la plaza Miranda que les sirve de habitación y al amanecer se acomodan en fila en la entrada de Saime, reseñó El Pitazo.

“Es la sexta vez que he venido al Saime y no he visto solución. Mi hijo está en Chile, perdió su pasaporte, hizo la denuncia y le dijeron que podía solicitar su pasaporte al día siguiente”, indicó María Virginia.

La mujer detalló que durante siete meses su hijo no ha podido ingresar a la página porque está bloqueado.

Viviana, quien viajó desde Maracaibo para hacer el trámite en el Saime, llegó a las 2:00 am a hacer la cola y se anotó en una lista. Luego, a las 3.00 pm, le indicaron que debía anotarse en otra lista para ser atendida al día siguiente.

