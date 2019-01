Habitantes de Zulia denunciaron que tienen más de 15 días sin agua

Habitantes en el estado Zulia denunciaron este martes que tienen más de 15 días sin servicio de agua y señalaron que a la falla se le suma el deterioro de otros servicios como: electricidad, internet y aseo urbano.

La Hidrológica del Lago indicó que las constantes fallas en el servicio eléctrico durante los últimos 15 días causaron la paralización de tres bombas de la Estación de Bombeo Tulé.

“La Estación de Bombeo Tulé que dispone de 6 unidades (conformada por 6 motores y 6 bombas), actualmente solo tiene operativas 3 de esas unidades para entregar 5 mil litros de agua por segundos a los municipios Maracaibo, San Francisco, Mara, Jesús Enrique Lossada y Miranda”, indicó la entidad en un comunicado.

Hidrolago señaló que son necesarios 12 mil litros de agua por segundo para mantener una producción normal, pero dados los inconvenientes es poca el agua que llega a la Potabilizadora “Planta C, por lo que se dificulta la distribución en Maracaibo y San Francisco.

Con información de Versión Final.

#ALERTA #Maracaibo Sector pueblo nuevo con 7 dias sin agua @hidrolagozulia no informa, y no soluciona, @diariopanorama @OmarPrietoGob

Por favor NO TENEMOS AGUA, MARACAIBO Y SAN FRANCISCO TENEMOS SED, LOS CAMIONES CISTERNAS NO SE ABASTECEN PARA TODA LA CIUDAD. ( Piedras del Sol, Sol amado, La polar, etc) SIN AGUA. @willy_casanova @OmarPrietoGob @DirwingsSF @NicolasMaduro