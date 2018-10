Habitantes de Vargas reemplazan las carnes por verduras

Los residentes del estado Vargas han optado por comprar verduras en sustitución de carnes para alimentarse por los altos costos de los productos cárnicos.

"Estoy comiendo poca charcutería. Lo que más compro es el queso y casi siempre se los dejo a los niños para la escuela, pero yo me relleno la arepa o el pan con aguacate, verduras y lo que quede del almuerzo. Con esta situación hemos cambiado nuestra manera de alimentarnos" dijo una compradora para La Verdad de Vargas. Agregó que tiene un año sin comer queso amarillo.

El costo del kilo de queso puede llegar a las 450 bolívares soberanos, pero depende del sitio donde se adquiera el tipo de queso que se busque. La mortadela y el jamón tienen un valor que ronda entre 1.270 bolívares y 1.770 bolívares.

Los ciudadanos han optado por completar las comidas diarias con huevos en distintas preparaciones. Mirta Yajure indicó que recurre a esta modalidad porque "me sale mejor porque gasto un monto similar y me rinde más. Un kilo de queso me puede durar para tres días cuando mucho".

La ciudadana agregó que para rebuscarse con las preparaciones "compra mortadela cuando consigo y la uso para rellenar arepa, acompañar la pasta o el arroz. La preparo un día guisada, otro asada y a veces en revoltillo para que no se aburran".

