Habitantes de San Cristóbal exigen ingreso de ayuda humanitaria

Habitantes de San Cristóbal, estado Táchira, se sumaron a la movilización de este 12 de febrero para exigir el ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela

Las personas recorren las avenidas de la capital tachirense con pancartas, banderas y gorras tricolor, al tiempo que entonan cánticos en rechazo a Nicolás Maduro. Los manifestantes se movilizan hacia la avenida Carabobo.

Los habitantes de Ureña, en Táchira, también se sumaron a la movilización para exigir el ingreso de la ayuda humanitaria al país y en rechazo a Nicolás Maduro.

La movilización de este martes, que se desarrolla en varios estados, fue convocada por Juan Guaidó, presidente Interino de Venezuela, para exigir el ingreso total de la ayuda humanitaria al país.

San Cristóbal in the streets called by Juan Guaidó. https://t.co/AA01IJ8zr1 pic.twitter.com/SEJH3WGtmG via @RCTVenlinea #Venezuela