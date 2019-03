Habitantes de Portuguesa protestaron por falta de gas doméstico

Habitantes de Papelón, estado Portuguesa, protestaron este jueves para exigir que les restituya el servicio de gas doméstico.

El alcalde de la localidad, Alirip Bonilla, no les ha brindado respuestas ante la carencia del servicio. Los habitantes de la zona protestaron desde las 8:00 am hasta las 10:00 am.

Los ciudadanos se concentraron en la plaza José Antonio Páez, ubicada en el barrio San Francisco.

Felix Ferrer, dirigente de Primero Justicia, aseguró que hay sectores que se encuentran si gas desde noviembre de 2018 y otros desde inició de este año.

“Ni el alcalde ni los concejales dan razón alguna de esta problemática. Solo saben enviar equipo antimotines para disuadir la protesta, pero como son pacíficas no han podido satanizarla”, dijo Ferrer.

Con información de El Pitazo