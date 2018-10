Habitantes de Lomas del Ávila y José Félix Ribas tienen 24 horas sin luz

Varias zonas de Petare como Lomas del Ávila y José Félix Ribas en municipio Sucre, estado Miranda, sufren cortes de luz y de agua durante toda la semana.

Miguel Pizarro, diputado a la Asamblea Nacional, informó que en las localidades los habitantes pasan hasta 24 horas sin luz y sectores como Maca tienen 15 días sin agua.

Ciudadanos denunciaron que en Palo Verde y Lomas del Ávila no tienen agua desde el pasado lunes, y agregan que en estas zonas no tienen recolección desechos solidos.

"Petare representa una de las miles de zonas a nivel nacional que sufren el colapso de los servicios públicos mientras los responsables no aparecen", expresó Pizarro en su Twitter.

#Petare representa una de las miles de zonas a nivel nacional que sufren el colapso de los servicios públicos mientras los responsables no aparecen. ¿Cómo explican que en Maca desde hace 8 MESES no pasa el aseo y desde hace 3 MESES no hay distribución de gas doméstico?