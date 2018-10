Guariqueños comen arroz con lenteja porque no encuentran carne

Ciudadanos del estado Guárico han bajado de peso debido a la mala alimentación provocada por la escasez de productos alimenticios. A pesar de que este es considerado un estado agropecuario, sus habitantes no con capaces de encontrar carne.

Carmen Tovar, una ciudadana de 70 años de edad oriunda de la zona, comentó a El Pitazo que ha bajado de peso debido a la mala alimentación que lleva, pues solo ha comido arroz y lentejas.

“No he tenido plata para comprar mis alimentos y a esta hora -11:00 am- yo ando por aquí, y no he comido. Tengo años que no como carne, este país está derrumbado lo que como es arroz y lenteja nada más; todo está caro”, explicó Tovar.

De acuerdo con propietarios de carnicerías, productores y algunos consumidores, la carne y el pollo no están circulando debido a que el gobierno de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, fijo sus precios en 90 y 78 bolívares por cada kilogramo.

“Yo pienso que no hay regulación en los mataderos porque para poder vender la carne en 90 bolívares soberanos tienes que pagarla en 45, el ganadero tendría que venderla a muy bajos costos y no alcanzaría para cubrir personal, poner un cercado o producir el pasto de ganado”, dijo Ana Pinto, propietaria de una carnicería en San Juan de los Morros, capital del estado.

Con información de El Pitazo.