GuaidoEsMiPresidente, la etiqueta que se posicionó en Venezuela

Ante la posibilidad de que Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, sea nombrado como presidente interino de Venezuela, los usuarios de Twitter utilizaron este viernes la etiqueta #Guaidóesmipresidente como forma de apoyo.

El número de publicaciones que utilizan esta etiqueta es tan alto que se volvió tendencia en el país. “Presidente Juan Guaidó cuente con mi apoyo y el de toda mi familia para restituir la libertad del país, confiamos en usted #GuaidoEsMiPresidente”, dijo un ciudadano en la plataforma.

La Asamblea Nacional informó mediante un comunicado de prensa que Juan Guaidó, presidente del Parlamento, asumió las competencias de la Presidencia de Venezuela para convocar a elecciones que faciliten la transición de gobierno.

Sí #GuaidóesmiPresidente o no lo es, no lo sé! De lo que sí estoy segura es que maduro no es mi presidente, yo no lo elegí! #11Ene