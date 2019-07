Guaidó sobre el caso de Rufo Chacón: No dejaremos de llamarlos asesinos

El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, rechazó este martes los perdigonazos que sufrió el joven Rufo Chacón, de 16 años de edad, durante una protesta por gas doméstico en Tariba, estado Táchira.

A través de Twitter, Guaidó calificó de asesinos a las autoridades del régimen que emitieron la orden de disparar perdigones a quienes exigían el servicio de gas.

“No nos acostumbraremos. No dejaremos de llamarlos asesinos. No nos acostumbramos con la muerte de Geraldine, de Albán, de Acosta Arévalo, ni lo haremos con el sádico acto en contra de los ojos de Rufo Chacón, que tampoco se acostumbró a vivir sin gas en un país que tenía de sobra”, escribió el político en la red social.

El también presidente de la Asamblea Nacional aseguró que el caso de Chacón será juzgado en tribunales cuando el país recupere la democracia.

Rufo Chacón se encontraba en una protesta junto con su madre y su hermano cuando funcionarios policiales le dispararon perdigones en el rostro y le causaron la pérdida de la vista.

¿Quién da una orden tan encarnizada como la de disparar así? ¿quién se escudará detrás de una investigación sin resultados? Lo sabremos, lo juzgaremos con tribunales imparciales, en democracia habrá justicia. No hay rabia suficiente. pic.twitter.com/3Ljjke1N8b

No nos acostumbraremos, no dejaremos de llamarlos ASESINOS. No nos acostumbramos con Geraldine, ni con Alban, ni con Acosta Arévalo, ni lo haremos con el sádico acto en contra de los ojos de Rufo Chacón que tampoco se acostumbró a vivir sin gas en un país que tenía de sobra. pic.twitter.com/TK86SpV2su