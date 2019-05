Guaidó convocó a barineses a salir a las calles este sábado #1Jun

El presidente interino Juan Guaidó convocó a los habitantes de Sabaneta, en el estado Barinas, a una concentración en la plaza Madre Vieja este sábado a las 4:00 pm.

“Mañana haremos lo que se logró en el estado Lara, la Operación Libertad estará en todos el país por medio de los venezolanos que deben salir a protestar para exigir su libertad, hacer la diferencia; no debemos soportar la falta de servicios sin protestar”, exhortó Guaidó al llegar a esa entidad federal.

En el encuentro con los ciudadanos señaló que en Sabaneta no hay servicio eléctrico desde hacer horas, problema que se agrega a la falta de gas y gasolina en el estado.

“¿Cómo es posible que el país con mayores reservas petroleras no tenga gasolina? Desde el principio hemos pedido ayuda por el mundo para arreglar este desastre. Mientras, el oficialismo no ha hecho nada”, argumentó el encargado de la presidencia interina.

Destacó su compromiso con los ciudadanos de Barinas. “Llegó el momento de la valentía, la fuerza, la calle y de los venezolanos exigiendo lo que nos corresponde. Es momento de que ingrese la ayuda humanitaria, que no se siga muriendo nuestra gente. Cuento con ustedes”, expresó Guaidó.

Habitantes de la tierra donde nació el presidente Hugo Chávez, que se concentraron en las calles de Sabaneta para recibir al presidente interino,. aseguraron que el oficialismo ya no tiene representación en ese estado.

