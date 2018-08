Grueros rechazaron en Caracas el censo automotor del gobierno

Un grupo de conductores de grúas protestó ayer en la mañana en la autopista Francisco Fajardo contra el Censo Nacional de Transporte y la imposición del uso del carnet de la patria como requisito para comprar gasolina y diesel a precio subsidiado.

Mientras se desplazaban en caravana, los grueros fueron custodiados por polinacionales. “Yo nunca he sacado el carnet ni lo pienso hacer, mi carro es propiedad privada. Si el gobierno quiere un registro allí está el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre”, dijo un manifestante.

Los grueros se sumaron a las protestas de los gremios de transportistas realizadas el viernes en el país para rechazar el censo ordenado por el presidente Nicolás Maduro.

José Luis Torcel, directivo del Bloque Unido de Transporte Suburbano, destacó que la medida no solucionará los problemas del sector.

En el segundo día del censo, choferes con cara resignada o molesta hicieron cola desde el viernes en la noche para registrarse en la plaza Bolívar de Caracas. “No estoy de acuerdo, pero lo hago por si acaso el gobierno niega la gasolina a quienes no lo hayan hecho”, dijo un conductor privado.

Un usuario expresó: “Una vez en el toldo del registro voy a exigir también aceite, cauchos y repuestos. Tengo el camión parado desde hace dos meses porque no he podido arreglarlo”. Otra conductora señaló: “Este censo va a aumentar el bachaqueo y la matraca, pero da miedo quedarse sin gasolina cuando prácticamente no hay transporte público”.

A las 9:45 de la mañana las dos colas para sacar el carnet de la patria y registrarse en el censo, respectivamente, abarcaban el bulevar entre las esquinas Catedral y La Marrón. Todas las entradas de la plaza Bolívar estaban cercadas y con presencia de guardias nacionales. En los kioscos, muchachos del plan Chamba Juvenil eran los encargados de anotar electrónicamente los datos del público.