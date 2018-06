Gremios de salud exigirán respeto al derecho a la vida ante Miraflores

En el encuentro Por la salud y por la vida, que se realizó en el auditorio de la Facultad de Farmacia de la Universidad Central de Venezuela, se reunió el gremio de la salud a fin de estudiar la crisis que padece el sector y plantear una hoja de ruta para demandar soluciones.

“Iremos a Miraflores, no tenemos miedo. Nos asusta más quedarnos esperando los medicamentos en la casa”, dijo Francisco Valencia, director de Codevida, durante su intervención en el evento respaldado por los representantes gremiales. No precisó la fecha.

Valencia criticó la postura adoptada por el Ministerio de Salud el pasado martes debido a que ningún funcionario del ente recibió a la comisión de la protesta realizada frente a la sede en Plaza Caracas.

“Este es un ministro incapaz, que no tuvo la decencia de recibir un comunicado ni atendió a las personas que rogaban por pañales. Yo le pregunto entonces, ¿dónde están los medicamentos que anunciaron? Los retrovirales, inmunosupresores, medicinas oncológicas, tratamientos para el mal de Parkinson?”.

José Félix Oletta, ex ministro de Salud y miembro de la Red Defendamos la Epidemiología, otro de los ponentes, manifestó que el Estado no cumple con el derecho a la salud. “En Venezuela no funcionan los servicios, no hay garantías para los venezolanos, no hay Estado de Derecho”.

Oletta criticó la persecución que ha sufrido el gremio médico en las últimas semanas y repudió las detenciones arbitrarias de los especialistas. “Es un daño sistemático. En la medida en que el régimen no convence y no obtiene lo que quiere, recurre a la represión y a la tortura”, manifestó.

“Este es un Estado fallido y el régimen que lo dirige es criminal. Así son las dictaduras, hay una sola voz y una sola verdad”, enfatizó.

Judith León, presidente de la Federación de Colegios de Bioanalistas, informó que existe 89% de fallas importantes en pruebas especiales, 86% en bioquímica y 85% en hematología en los laboratorios del sistema público del país.

“En las enfermedades crónicas deben evaluarse los tratamientos para confirmar que se cumplan. Esto se hace a través de las pruebas especiales”, dijo en su exposición.

León resaltó que hay un déficit en los bancos de sangre en el país para cumplir los protocolos de serología. “Es imposible hacer diagnósticos en todo el territorio y sin ellos no hay sistema de salud”.

Agregó que desde 2011 se ha degradado el estado de los servicios de Bioanálisis, hasta el punto de estar 100% inoperativos en la actualidad.

Katherine Martínez, presidenta de la ONG Prepara Familia, resaltó que el Hospital J. M. de los Ríos se encuentra en un estado crítico ante la falta de mantenimiento de los equipos médicos y la escasez de fármacos.

Informó que además de estar averiados los equipos de rayos X, el tomógrafo y el resonador, solo funcionan 3 quirófanos de los 7 que hay, cuentan con 3 anestesiólogos de los 30 necesarios y con 90 médicos residentes de los 300 requeridos. “Si esto sucede en un hospital de reconocimiento nacional en la capital, ¿cómo estarán los centros de salud en el interior?”, expresó.

También hubo representación estudiantil en el evento. Juan Mendoza, alumno de la carrera de Medicina, denunció que la Facultad de Odontología lleva 74 días sin suministro de agua. Mendoza además expresó su respaldo a la iniciativa de ir a protestar al palacio presidencial.

Cansados de fármacos vencidos

Freddy Ceballos, presidente de la Federación Farmacéutica Venezolana, denunció que la grave escasez de fármacos ha llevado a los pacientes a consumir medicinas vencidas. “Estamos cansados de distribuir medicamentos vencidos, pero no hay otra alternativa contra la muerte”, dijo.

Ceballos aseguró que en el país no se encuentran las medicinas de alto costo para enfermos con cáncer. “Le tenemos que decir a los pacientes oncológicos que se vayan del país si quieren tratar su enfermedad y sobrevivir”.

El médico denunció que existe un mercado irregular de fármacos e insumos, mientras que las farmacias del Instituto Venezolano de Seguros Sociales se encuentran desabastecidas. “Los medicamentos que se revenden en la calle no están en el IVSS, a pesar de proceder de ahí. Lamentablemente no hay medicinas y todos los venezolanos están pagando con su vida”.