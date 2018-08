Gobierno prohíbe a los periodistas documentar las inundaciones en Amazonas

El equipo de El Nacional Web fue retenido por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) durante más de 4 horas este sábado, cuando intentaron llegar a Puerto Ayacucho, estado Amazonas, para documentar la situación que atraviesa la ciudad por la crecida del río Orinoco.

De acuerdo con los efectivos del destacamento de Cunaviche, la orden la dio Federico Guzmán Bornia, general de división y comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) N°31 de Apure.

"Ellos se identificaron aquí como periodistas y no pueden pasar. Yo recibí órdenes de mi general y me dice que no están autorizados", dijo el sargento Jaime Rodríguez.

Un periodista de El Nacional Web aseguró que su equipo reporteril tuvo que devolverse con las donaciones de alimentos y medicinas que recolectaron junto a fundaciones.

“Le dijimos al comandante que vaciábamos las camionetas y pasábamos nosotros. Nos dijeron que no, que los periodistas no podían pasar, que los demás podían ir con el carro vacío, pero sin los periodistas. Esto es un caso de censura inexplicable, el gobierno no quiere que se conozca la magnitud de los damnificados”, dijo por su parte Bryan Quintal, miembro de la fundación BKN, a quien también se le impidió el paso hacia Puerto Ayacucho.

Jesús Naranjo, representante de una fundación, denunció que por órdenes superiores del ZODI Apure los medios no pueden realizar cobertura de las inundaciones en Puerto Ayacucho.

"¿Cómo es posible que no dejen que los medios muestren la realidad de lo que esta ocurriendo en Amazonas?", preguntó Naranjo.

El pasado jueves, el río Orinoco superó su registro histórico, ubicándose en 18,2 metros y sobrepasando la marca de 1976 de 18,05 metros sobre el nivel del mar.