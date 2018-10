Gobierno fijó precios de 56 medicinas y sancionará al que incumpla

El gobierno publicó la lista de los precios “acordados” al consumidor de 56 principios activos y sus 172 presentaciones, que “deben ser exhibidos” en todas las farmacias independientes y en las cadenas donde sean expendidos los medicamentos.

En la Gaceta Oficial 41501, de fecha 11 de octubre, fue publicada la resolución de la Vicepresidencia Sectorial de Economía, en la que mencionan a los representantes de los laboratorios, droguerías y farmacias que participaron en las reuniones. Destacan Locatel y Farmahorro, cadenas que han sido señaladas por la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos por “especulación”. También Farmatodo, cuyos gerentes de varias sucursales han sido detenidos por “remarcaje”.

El antibiótico y antiparasitario metronidazol, de 500 mg con 5 cápsulas blandas, se ubicó en 648 bolívares, el precio más elevado de los anunciados. El acetaminofén, para tratar la fiebre y el dolor, el gobierno lo fijó en 64,99 bolívares; el ácido acetilsalicílico (81 mg x 100 componentes) 324,05 bolívares; la amoxicilina con ácido clavulánico en 265,27 bolívares; el atenolol (50 mg x 30 comprimidos) en 131,33 bolívares; la azitromicina (200 mg x 5 ml) en 89,90 bolívares; el losartán potásico (100 mg x 10 tabletas) en 92,77 bolívares; y la metformina clorhidrato (500 mg x 30 comprimidos) en 148,13 bolívares.

Guadalupe Rodríguez sufre presión arterial alta y resistencia a la insulina. Cada día necesita consumir una pastilla de losartán potásico de 100 mg y una cápsula de metformina clorhidrato de 1.000 mg. Por los precios acordados de las presentaciones de ambas medicinas, al mes tendría que desembolsar 278,31 bolívares y 296,26 bolívares, respectivamente, lo que sería un total de 574,57 bolívares soberanos.

“Serían casi 600 bolívares. Yo gasto más de 80% de mi salario en alimentos, no me quedaría dinero para comprar esos medicamentos aunque sus precios estén regulados. Prácticamente me gastaría la quincena en solo dos fármacos”, dijo Rodríguez. Además, tendría que adquirir aparte el diurético del losartán potásico y otra medicina imprescindible para ella que no regularon, que es el Eutirox, porque padeció cáncer de tiroides.

El gobierno también reguló el bisoprolol (10 mg) en 374,41 bolívares; el captopril (25 mg x 20 tabletas) en 79,72 bolívares; el cefadroxilo en 301,97 bolívares; el diazepam (10 mg x 30 tabletas) en 129,72 bolívares; el fenobarbital en 138,89 bolívares; supositorios de glicerina (2,88 g x 6) en 420,85 bolívares; el ibuprofeno (400 mg x 100 cápsulas blandas) en 92,14 bolívares; y el omeprazol (20 mg x 8 cápsulas) en 90,70 bolívares.

El presidente de la Federación Farmacéutica Venezolana, Freddy Ceballos, relató que en las reuniones se dejó de lado la opinión del último eslabón de la cadena: las farmacias. Aseguró que el descuento que laboratorios y droguerías le dieron al Ejecutivo se traduce en pérdidas para ellas, lo que provocaría más cierres de establecimientos. “Parece que el gobierno no entiende que tiene que garantizar la disponibilidad de medicamentos y que mientras menos farmacias, más peligrosa es la situación”, agregó.

De acuerdo con el artículo 3 de la Gaceta, los garantes del sistema de distribución de las medicinas a las droguerías y farmacias serán las empresas relacionadas y la Gran Misión de Abastecimiento Soberano, comando presidido por el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López.

El artículo 14 de la resolución establece que el incumplimiento de los precios acordados será sancionado “de conformidad con lo previsto en la Ley Constitucional de Precios Acordados y el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Precios Justos”.