Gobernador de Apure prohíbe entregar donativos para evitar “show mediático"

El gobernador del estado Apure, Ramón Carrizales, aseguró que no permitirá la realización de “show mediáticos” a través de la entrega de donativos para los damnificados por la crecida de los ríos en la entidad.

El periodista Eduardo Galindo señaló durante una entrevista para NTN24 que Carrizales dio el anunció cuando realizaba una visita a Puerto Páez, una localidad de la entidad.

“El gobernador de Apure, Ramón Carrizales, el viernes 10 de agosto tuvo una visita a Puerto Páez y dijo que no iba a permitir ningún show mediático de partidos políticos, ONG’s o fundaciones que iban a llevar alimentos o donativos a esta población”, comentó Galindo.

Agregó que el gobernador de la entidad dio órdenes de que todos los donativos debían ser centralizados por el comando cívico militar.

Galindo aseguró que hay más de 7.000 afectados en la parroquia Puerto Páez, ubicada en el municipio Pedro Camejo de la entidad, por la crecida de los ríos Orinoco y Meta.

El sábado, un grupo reporteril de El Nacional Web intentó ingresar a Puerto Ayacucho, estado Amazonas, en compañía de varias fundaciones para entregar alimentos, ropa y medicinas a los afectados por las inundaciones. Sin embargo, funcionarios les impidieron el paso en la comandancia de Cunaviche, estado Apure.

De igual forma las autoridades le impidieron el paso a los periodistas luego de que trataran de llegar a Amazonas para documentar la situación que atraviesa la entidad por la crecida del río Orinoco.

De acuerdo con los efectivos del destacamento de Cunaviche, la orden la dio Federico Guzmán Bornia, general de división y comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) N°31 de Apure.

"Ellos se identificaron aquí como periodistas y no pueden pasar. Yo recibí órdenes de mi general y me dice que no están autorizados", dijo el sargento Jaime Rodríguez.

