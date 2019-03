GNB permitió saqueo a una empresa en Maracaibo

Las instalaciones de una empresa de alimentos de Maracaibo, en el estado Zulia, fueron desmanteladas y saqueadas este martes. Cajas de refrescos llenas y vacías fueron tomadas por un grupo de personas que entraron a la fuerza a las instalaciones ubicadas en la zona norte de la capital zuliana.

Las personas se llevaron desde envases de agua hasta refresco que se encontraban en los camiones que también fueron desvalijados. Denunciaron que las oficinas también fueron destruidas por los ciudadanos que ingresaron a la empresa.

Un usuario difundió un video en el que se puede observar funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) permitiendo el vandalismo en la zona.

#Update: video of other facilities being looted today and right now in #Maracaibo in #Venezuela #SinLuz and situation is still ongoing, and there will be no stopping it any time soon 35/ pic.twitter.com/BRbhBU5gge — Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) 12 de marzo de 2019