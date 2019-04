GNB deportó a periodista sueca cuando llegó a Maiquetía

Funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) detuvieron a la periodista sueca Annika Rothstein luego de haber ingresado al país por el Aereopuerto Internacional Simón Bolívar, ubicado en Maiquetía, estado Vargas. Los funcionarios le indicaron que será deportada.

"Ayuda: estoy en el aereopuerto y me han dicho que seré deportada. No me dieron razón, solo dijeron que seré deportada de inmediato", escribió Rothstein en su cuenta de Twitter.

La periodista indicó que un grupo de militares la escoltó hasta el avión con destino a París, Francia, en el que será deportada.

"Se suponía que pasaría la Pascua en Caracas. He estado esperando estos días en el país que amo y ahora estoy siendo deportada sin causa. Estoy llorando. Me enamoré de Venezuela varios meses atrás", expresó.

La comunicadora social indicó que le quitaron su pasaporte y sus pertenencias.

#AlertaSNTP | Funcionarios de la Guardia Nacional detuvieron, a su entrada al país, a la periodista sueca Annika Rothstein (@truthandfiction).



4 GNB la acompañan en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en donde estaría siendo objeto de un proceso de deportación. #18Abr — SNTP (@sntpvenezuela) 18 de abril de 2019

#AlertaSNTP | La periodista sueca Annika Rothstein será devuelta en un vuelo de Air France. #18Abr

El #28Feb la reportera narró ante la Asamblea Nacional como fue secuestrada y golpeada por colectivos armados en la frontera entre Colombia y Venezuela durante su cobertura ese mes. pic.twitter.com/RG5XjKaV0h — SNTP (@sntpvenezuela) 18 de abril de 2019

HELP: I’m at the #Caracas airport now and have been told I’m being deported immediately. They have not given me a reason but only said I’m being deported immediately. #venezuela — Annika H Rothstein (@truthandfiction) 18 de abril de 2019

I was taken immediately upon entering the Caracas airport and no one is goving me a reason for the deportation. I’m being put on a plane to Paris and am now surrounded by guards. I’ve been given no papers, no reasons and I don’t have my things. #venezuela — Annika H Rothstein (@truthandfiction) 18 de abril de 2019

I was supposed to spend Passover here in Caracas, have been looking forward to these days here in the country I love and now I’m being deported without cause. I’m crying, #venezuela — Annika H Rothstein (@truthandfiction) 18 de abril de 2019

Military now escorting me on to the plane to Paris. Still no reason for my deportation. #venezuela — Annika H Rothstein (@truthandfiction) 18 de abril de 2019

I’m now sitting on the plane, crying. They took my passport and I don’t know where my things are. Nor do I know if I’ll ever be able to come back to #Venezuela

All I was trying to do was show this country to the world, with love and honesty and passion and I was thrown out. — Annika H Rothstein (@truthandfiction) 18 de abril de 2019

I’m so angry and so sad. I have tried my utmost to show all sides of #Venezuela and often. Even criticized for interviewing *everyone* and staying away from advocacy and activism and now this government is deporting me, taking my passport and my things without even a reason. https://t.co/L0gj50MdgQ — Annika H Rothstein (@truthandfiction) 18 de abril de 2019