Héctor Castro, quien tiene más de 12 años vendiendo barquillas en la plaza Los Maestros de Maiquetía, habló sobre cómo la falta de efectivo en el país ha causado que sus ventas disminuyan drásticamente, reseñó el diario La Verdad.

Castró aseguró que ahora solo logra vender con dificultad 10 barquillas de las 250 que despachaba anteriormente, principalmente a niños que pasaban por el lugar.

“La gente no tiene efectivo ni para comprarse una barquilla. Los niños cuando pasan se ponen a llorar y sus madres no saben cómo decirles que no tienen dinero”, dijo el vendedor.

Algunos vendedores han optado por establecer un punto de venta, pero no todos pueden costearlo.

Lea más en el diario La Verdad.