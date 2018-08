Gasolineras cobran el litro de gasolina en Bs. 1.000 por no tener cambio

Estaciones de servicio en el estado Táchira cobraron este lunes 1.000 Bs por el litro de gasolina. Los despachadores no recibieron los billetes de 100 y 500 bolívares por lo que los conductores pagaron con billetes de Bs. 1.000.

“Confundidos estamos desde hace mucho tiempo. No sé con qué iremos a pagar la gasolina porque no ha llegado el nuevo cono monetario. Los billetes que cargamos hoy en día no tienen ningún valor. Un billete de Bs. 1.000 ahora vale un centavo”, dijo Jorge Ostos, taxista.

Desde la noche del domingo, conductores comenzaron a hacer fila en las gasolineras para poder abastecer sus carros. A la incertidumbre por la nueva moneda, se sumó la molestia por los abusos de los funcionarios y efectivos militares dispuestos en las estaciones de servicio quienes permitieron el ingreso de conductores sin hacer fila a cambio de dinero o comida.

“En las bombas sigue la crisis de la gasolina porque los mismos bomberos y guardia nacionales son responsables. No quieren recibir el circulante que hay quieren plata nueva. No tienen cómo dar vueltos porque no tienen el circulante nuevo”, dijo Luis Casanova.