FVM denunció que escuelas no están aptas para el inicio de clases

Orlando Alzuru, presidente de la Federación Venezolana de Maestros (FVM), denunció este martes que las instituciones educativas no están en las condiciones adecuadas para el inicio de clases.

“Nosotros creemos que las infraestructuras escolares aún no están en condiciones para recibir a los alumnos. No se hicieron las reparaciones que debían hacerse en el mes de agosto. Los espacios educativos permanecen en condiciones deplorables”, dijo Alzuru.

El presidente de la FVM hizo un llamado al gobierno, para que busquen una solución a la problemática que afecta a las escuelas en el país.

“Este es un año escolar que inicia con muchos problemas colaterales. Nosotros no entendemos cómo los docentes asistirán a sus aulas de clase si el transporte público no funciona y no hay efectivo”, señaló.

Con información de Unión Radio.