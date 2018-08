Fundación “Reflejos Venezuela” lucha por los derechos de la comunidad LGBTI

La fundación Reflejos Venezuela, en conjunto con la organización Defiende Venezuela, presentó un foro el pasado viernes sobre la discriminación y el reconocimiento de los derechos humanos a la comunidad de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales (Lgbti).

Reflejos Venezuela se encarga de informar, educar y formar valores, que son el epicentro de los derechos humanos y la base de la construcción de la ciudadanía.

Margarita Rojas, directora de la fundación, destacó la importancia del reconocimiento de los derechos de esta comunidad que más allá de exigirlos también es un deber aceptarlos.

“Nosotros como homosexuales, lesbianas, bisexuales, personas transgénero e intersexuales tenemos el mismo deber y derecho de ser ciudadanos en Venezuela por igualdad. Todos los derechos para todas las personas, por los mismos nombres sin etiquetas y estamos en pro de eso", expresó.

Rojas indicó que llevan varios casos junto al Observatorio Lgbti Venezuela y analizan crímenes de odio y discriminación contra la comunidad homosexual, sobre todo en los jóvenes venezolanos. “En muchos casos estas situaciones extremas los ha llevado al suicidio, situaciones de calle, a no tener acceso a la educación. Estos son casos que tienen que ser conocidos y tenemos que ser la voz de lo que no pueden y tener responsabilidad para que esos derechos humanos sean reconocidos".

“Lamentablemente contamos con un Estado sordo, un Estado que evade el tema y nos cambia términos. No soy sexo diversa como dicen, soy lesbiana y me costó muchos años que me aceptaran eso para que me cambien todo nuestro sistema de valores y no tengamos referencia. Yo creo que lo que más necesita este país es un referente y es ahí donde debemos buscar en nosotros mismos", expresó en exclusiva para El Nacional Web.

Pasos para el reconocimiento de la comunidad Lgbti

Mauricio Gutiérrez, trabajador social y defensor de los DD HH, indicó durante el foro que al menos tres homicidios que se cometen a diario en el país son contra personas homosexuales y que, según un estudio realizado en cinco estados de Venezuela, 82% de estas personas dicen que no son atendidos en centros de salud por su orientación sexual.

Gutiérrez detalló que el primer paso para evitar la discriminación es el reconocimiento de la comunidad puesto que no hay ningún instrumento jurídico em el país que involucre a este grupo. “Estamos ya cercanos al primer cuarto de siglo y en Venezuela no hay ningún tipo de adelanto en el tema de la comunidad Lgbti ni siquiera una aproximación al reconocimiento de los derechos y somos el último país de América Latina en este tema” explicó.

El segundo paso para que la comunidad avance es la protección de la comunidad es hacer una propuesta de ley penal contra la violencia por orientación sexual y de género y otra contra la discriminación en todas sus formas.

“No hay una política social dirigida a este colectivo, en donde las agresiones a familias y personas de parte de diferentes sectores inclusive gubernamentales que discriminan y excluyen de los derechos a las personas que pertenecen a la comunidad Lgbti”, concluyó el trabajador social.

Alfredo Félix, asistente legal de la organización “Defiende Venezuela”, detalló acerca de la importancia que tiene denunciar los casos de discriminación y exclusión ante las organizaciones internacionales como lo es la comisión interamericana de Derechos Humano (CIDH).

“Queremos llevar estas denuncias y estas violaciones de los derechos humanos que hay en Venezuela, no solo en la comunidad Lgbti sino también a todos los sectores y llevarlas a instancias internacionales para que sean visibles y así poder atenderlas. Tratamos de evitar más violaciones y que las existentes puedan resolverse”, indicó Félix para El Nacional Web.

Alfredo indicó que el objetivo de la organización no es solo crear conciencia a nivel nacional y que la meta es lograrlo con la involucración de expertos internacionales, como abogados de la relatoría de la comunidad Lgbti de la CIDH para que el trabajo tenga efecto a nivel internacional.

“Queremos, con nuestra organización, que todas las personas que no pueden alzar su voz en su día a día puedan acudir a nosotros y decirle que tiene derechos y que vamos a ayudarle a exigirlos” expresó.