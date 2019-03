Funcionarios de la GNB impiden pasar alimentos por la frontera

Funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) no permiten que las personas ingresen alimentos al país luego de que la frontera venezolana fuera abierta para niños y enfermos.

Una señora relató que un uniformado le impidió pasar con algunos enseres y que solo solo pueden pasar con bolsas vacias. "Yo iba a cruzar porque me da miedo pasar por el río, yo solo llevaba un yogurt y unos dulces, pero me dijeron que no se puede pasar con comida. Yo vengo para Cúcuta solo a comprar comida porque no hay nada en Venezuela", explicó.

José Manuel Olivares, diputado de la Asamblea Nacional por el estado Vargas, indicó que más de 4.000 personas que viven en Táchira cruzaron el paso fronterizo venezolano tras dos semanas del anuncio sobre el cierre de la frontera por parte de Nicolás Maduro.

Freddy Bernal anunció este domingo que a partir del lunes permitirán el paso de niños y enfermos hacia Cúcuta, Colombia, reiterando que la frontera continuará cerrada.