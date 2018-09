Freddy Bernal aseguró que escasez de gasolina se debe a fallas eléctricas

Freddy Bernal, jefe de los Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), afirmó que la falta de gasolina en el estado Táchira se debe a las fallas eléctricas que afectan el territorio.

“Si hay fallas eléctricas en el poliducto no hay energía para que funcione y si no funciona el poliducto no hay bombeo hacia El Vigía y no hay llenado de gandolas de gasolina”, aseveró Bernal.

El político explicó que la misma situación sucede en el estado Zulia donde, a su juicio, se han saboteado 11 centrales eléctricas. “Se repara una central eléctrica y sabotean otra, es una guerra porque saben que al impactar Zulia, impactan Mérida e impactan Táchira”, agregó el jefe de los CLAP.

Durante este jueves, habitantes del estado Táchira, trancaron diversas avenidas en la entidad luego de permanecer más de 15 horas en las estaciones de servicio para adquirir el combustible.