Fotografiar un agujero negro: hito histórico para la astronomía

“Hoy hemos visto la primera imagen de un agujero negro”, escribió Alex Riveiro en su cuenta en Twitter.

En un hilo divulgado en esa red social señaló que el 10 de abril de 2019 era una fecha histórica para la astronomía: “Se trata de Messier 87* (se lee Messier 87 estrella), que está a 54 millones de años-luz de la Vía Láctea”.

Riveiro es uno de los principales divulgadores de temas científicos en España. El autor, a través de su blog Astrobitácora y sus canales en las redes sociales, intenta hacer más comprensible la astronomía a sus seguidores.

Por qué es interesante, qué nos cuenta esta imagen y cómo puede servir, se preguntó Riveiro.

“Messier 87* (o M87*, por abreviar) es el agujero negro supermasivo que se encuentra en el centro de la galaxia Messier 87. Es una galaxia elíptica, con un diámetro de 120 000 años-luz, parecido al de la Vía Láctea”, señaló.

Aseguró que se calcula que alberga alrededor de 1 billón de estrellas (frente a los 200.000 millones de la Vía Láctea). “Todo en la galaxia gira en torno al agujero negro supermasivo en su centro. De hecho, se cree que todas las galaxias grandes tienen un objeto así en su centro”, subrayó.

“En el caso de la Vía Láctea, es Sagitario A*, pero hablaré de él más adelante, porque también tiene su parte en toda esta historia y en lo que vendrá en el futuro. Andrómeda y muchas otras galaxias tienen, también sus propios agujeros negros supermasivos en su centro”, indicó.

Riveiro explicó qué un agujero negro en esencia es una región del espacio con una gravedad tan inmensa que nada puede escapar ni siquiera la luz. “Muchos agujeros negros se forman cuando una estrella, mucho más masiva que el Sol, llega al final de su vida y muere”, dijo.

Indicó que cuando muere lo único que queda es la gravedad de la estrella: “No hay un proceso de fusión que la contrarreste y todo termina cayendo al centro. Se concentra en un punto extremadamente pequeño con una gravedad muy grande”.

Agregó: “Como objeto que no deja escapar la luz, no es nada fácil observar un agujero negro. Hasta ahora, todo lo que teníamos eran conceptos artísticos y algunas ideas en el cine. El ejemplo más popular es el de Gargantúa, de la película Interstellar. A esto solo le podíamos sumar las observaciones indirectas. Es decir, las evidencias que indicaban que los agujeros negros estaban ahí. Pero ninguna imagen directa hasta ahora. Por fin hemos podido ver cómo es un agujero negro realmente. No ha sido nada sencillo”.

