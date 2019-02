La foto más espectacular de la marcha desde un drone

Cientos de venezolanos salieron nuevamente a las calles este martes, en diferentes regiones del país, para rechazar a Nicolás Maduro y exigir la entrada de ayuda humanitaria al país.

En las tomas realizadas se aprecia la avenida Francisco de Miranda desbordada de manifestantes que atendieron a la convocatoria de Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela.

"El 23 de febrero será el día para que ingrese la ayuda humanitaria en Venezuela. Es mucho lo que tenemos que hacer para movilizarnos y que ingrese la ayuda humanitaria", dijo Guaidó desde la tarima de la avenida Francisco de Miranda, lugar en donde falleció Neomar Lander durante las protestas contra Nicolás Maduro en 2017.

El presidente interino destacó que desde que inició el registro de voluntarios para la ayuda humanitaria se han inscrito en página Voluntarios por Venezuela más de 250.000 personas e informó que este sábado las personas que están registradas recibirán un mensaje para asistir a un Cabildo Abierto para comenzar a organizarse para la distribucción de los insumos.

En Caracas, desde Santa Fe, Parque Cristal, Centro Comercial El Millennium, la plaza Brión de Chacaíto, Caurimare y Candelaria, los ciudadanos marcharon para reiterar un llamado a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana su apoyo.

Aerial view of Francisco de Miranda Avenue in Caracas.