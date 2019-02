Fetravargas: Desempleo en el estado incrementó a más de 80%

Gustavo Nuñez, presidente de Fetravargas, indicó que la falta de inversión en las pocas empresas que operan en el estado Vargas ha aumentado el desempleo a más de 80%.

Afirmó que un trabajador que obtiene un salario mínimo no se abastece, no se alimenta adecuadamente y está propenso a enfermedades. "¿Cómo detener la caída de la calidad de vida de un trabajador con un salario que no supera los seis dólares?", cuestionó.

“A esto se agrega la diáspora en medio del desespero de padres y madres de familia, quienes por no tener con qué alimentar a sus hijos optaron por esa opción”, agregó el dirigente laboral.

Instó a que el gremio de trabajadores este unido debido a que, a su juicio, les corresponde “la reconstrucción de la nueva Venezuela y de nuestra región en particular”.

“Estamos apoyando a todos los gremios sin distingo alguno porque lo importante es trabajar para superar esta crisis”, finalizó.

Lea más en La Verdad.