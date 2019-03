Fefarven: “Existe 85% de fallas en medicamentos en el país”

Trabajadores y representantes del sector salud protestaron este miércoles para exigir el ingreso de la ayuda humantaria en el país debido a la crisis que padecen los venezolanos.

Freddy Ceballos, presidente de la Federación Farmacéutica Venezolana (Fefarven), denunció que existe 85% de fallas de medicamentos en el territorio nacional tanto como en el sector público como en el privado.

"Aquí no hay cómo atender a los pacientes, el Estado venezolano tiene que garantizar salud, garantizar medicamentos eficaces, seguros y de calidad, pero no lo están haciendo. No hemos vistos los medicamentos rusos, seguimos teniendo 85% de fallas en medicamentos en el país, tanto en parte pública como en privada hoy no hay acceso al medicamento", denunció el representante de la organización.

Pablo Zambrano, secretaro general de Fetrasalud, indicó que han realizado contactos con comisiones de derechos humanos para llevar el caso de Rubé González, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera, quien está siendo juzgado en un tribunal militar.

#13Mar Freddy Ceballos, presidente de la Fefarven: Aquí no hay cómo atender a los pacientes, el Estado venezolano tiene que garantizar salud, garantizar medicamentos eficaces, seguros y de calidad, pero no lo están haciendo. #TVVenezuela por: https://t.co/RjwrdU3uuO pic.twitter.com/i9U26TwYL5 — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 13 de marzo de 2019