Familiares de desaparecidos en Güiria denuncian negligencia de autoridades

El hermano de una de las jóvenes que desapareció en el naufragio de la embarcación que zarpó desde Güiria, estado Sucre, considera que la actuación de las autoridades para las labores de búsqueda y rescate ha sido insuficiente.

“El alcalde ha subido al Facebook puras imágenes donde sale tomándose fotos con los dolientes de los desaparecidos, nada más”, relató.

Señaló que los familiares de los desaparecidos temen que el alcalde de la localidad suspenda la búsqueda.

“Se dice que el alcalde del municipio Valdez de Güiria dijo que iba a parar la búsqueda. No lo creo conveniente porque no han encontrado ni siquiera a la mitad de las víctimas, y el señor alcalde va a mandar a parar la búsqueda solo porque él lo que ha querido hacer es politizar nuestro dolor, y yo pienso que no debería ser así”, aseveró.

Añadió que los pescadores han sido quienes han realizado labores de búsqueda en el mar. “Quienes están haciendo recorridos en las aguas de Venezuela son los pescadores de la zona. En realidad, el alcalde no ha hecho nada”, aseguró.

33 personas desaparecieron este miércoles cuando naufragó la embarcación en la que viajaban. Reportes policiales indican que el peñero tenía como destino la isla de Trinidad y Tobago.

Las autoridades policiales informaron que el peñero se volteó cerca de la Isla de Patos, en el golfo de Paria, debido al fuerte oleaje.

