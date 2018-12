“La falta de vacunas desprotege a la población”

“No se ha alcanzado la cobertura deseada este año”, afirmó el internista José Félix Oletta,para refutar las declaraciones que dio Aristóbulo Istúriz, ministro de Educación, el miércoles pasado, en relación con el número de vacunas distribuidas en las escuelas.

Oletta aseguró: “La población está desprotegida; el porcentaje de vacunas distribuidas está en 84% cuando debería estar en 95%”.

Agregó que Istúriz, a quien no le compete tratar temas de salud, mencionó solo difteria, sarampión y malaria, y dejó por fuera las infecciones de neumococo y la influenza causantes principales de morbilidad y mortalidad: “No hay vacuna contra la influenza estacional y tampoco contra el neumococo, ni para adultos ni para niños”. También denunció que “el gobierno está incumpliendo las normas del Programa Ampliado de Inmunización Nacional”.

El internista resaltó la falta de vacunas para virus como VPH y rotavirus: “Venezuela es uno de los pocos países del continente que no tiene vacuna contra VPH. Tratar esa enfermedad es una norma establecida hace más de cinco años y no la han iniciado”.

“Puede esperarse un aumento en el número de casos de muertes en niños menores de un año por las diarreas virales que causa el rotavirus. Tenemos tres años consecutivos sin vacunación”, expresó.

El programa “Salud va a la Escuela” alcanzó una cobertura de 84% en el ámbito nacional, donde se atendió 85% para la difteria y 83% para sarampión, según el ministro de Educación. Oletta aseguró que estos números no alcanzaron la cobertura deseada para este año: “Si no se llega a 95%, la población está desprotegida. El ministro no tiene conciencia de esto; hay muchas personas con fallas respiratorias”, aseveró el internista.

Afirmó que los 272 médicos que llegarán de Cuba “no suplen las necesidades” que requiere el país en el sector salud. “Estos no representan ni 1% de los médicos especialista que emigraron, una cantidad ínfima que no suple la diáspora masiva de profesionales altamente calificados que existían en Venezuela”.

“Se calcula una diáspora de aproximadamente 26.000 médicos en relación con 272, de los que se desconoce su calidad profesional. No podemos compararlos con los egresados de posgrados académicos nacionales que constituían un personal calificado”, aseguró Oletta. Agregó: “Eso es simplemente propaganda para llenar espacio”.