Falta de pasaportes dificulta emigración de venezolanos

La dificultad para obtener un pasaporte en Venezuela ha provocado que muchos personas decidan emigrar sin el documento.

Esta situación supone un reto para aquellos que quieren ejercer o trasladarse a otras naciones de la región, reseñó Voz de América.

“Me iban a cancelar el pasaje con tarjeta de crédito, y acá no la reciben si no tienes la tarjeta andina, el cruce fronterizo o el pasaporte. Entonces, por no tenerlo no puedo comprar un pasaje”, comentó un ciudadano.

Germán Vera, dueño de la agencia de viajes Transporte de Suramérica en La Parada, Colombia, explicó que la falta de documentos afecta el servicio que pueden ofrecer. “Las autoridades colombianas nos ponen miles de problemas cuando llevamos una o dos personas que piden asilo para salir de Venezuela”, explicó.

